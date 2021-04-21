Тухель: понимаю, что Абрахам обеспокоен и, возможно, зол на меня

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о положении нападающего Тэмми Абрахама, потерявшего место в составе и не выходившего на поле с конца февраля.
«Любой футболист озадачится, если не будет попадать в состав, но для меня это тоже непростое решение. Я очень хорошо отношусь к Тэмми и понимаю, что он обеспокоен, опечален и, возможно, зол на меня, когда я не выпускаю его на поле. Иногда после тренировки, на которой определяется состав, мы говорим на протяжении почти часа. В нескольких последних случаях я принимал решения не в пользу Абрахама, но в них не было ничего личного. Когда ты игрок «Челси», подобное иногда случается.
Надеюсь, Тэмми не закапывается в мыслях, ведь он знает, что в этой ситуации нет повода для чрезмерного беспокойства. Всё, что он может делать, — сохранять концентрацию и продолжать верить в себя, потому что положение нападающего может измениться за считаные минуты», — цитирует Тухеля Goal.com.
Видео последнего гола Абрахама в АПЛ:
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