Семак: нужно разделять «Ротор» со старым и с новым тренером. «Зениту» не будет легко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ситуация, когда любой из наших лидеров выпадает из состава, создаёт для нас дополнительные сложности. Но у нас есть другие игроки, которые в такой ситуации должны брать на себя инициативу и помогать команде, когда предоставляется такой шанс.
Я думаю, нужно разделять «Ротор» со старым и с новым тренером. При новом тренере они не забили, но при этом играли достаточно хорошо, при том, что матчи были с нашими лидерами — и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и с «Динамо». Были моменты, когда игра могла сложиться по-другому, все матчи были напряжёнными. В матче с ЦСКА армейцам помог рикошет — они только в конце первого тайма смогли забить первый мяч. «Динамо» забило первый мяч с пенальти, а в игре с «Локомотивом» напряжение было практически до окончания матча. Легко не будет — это точно. «Ротор» станет сражаться в каждом моменте, в каждом единоборстве, чтобы набрать очки в матче с нами», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 21 апреля 2021
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