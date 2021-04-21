Деян Ловрен не сыграет с «Ротором», но может восстановиться к матчу с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника клуба из Санкт-Петербурга Деяна Ловрена.



«Пока он занимается по индивидуальной программе, и к этой игре не будет готов. К следующей? Посмотрим, надеюсь, у него будет шанс сыграть с «Локомотивом», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



Напомним, защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен получил повреждение мышечных тканей на одной из тренировок перед игрой 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».



24 апреля «Зенит» примет на своём поле «Ротор» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Старт матча – в 16:30 мск. Первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 55 очков, вырвав ничью в драматичном матче с «Краснодаром» (2:2).