Эллардайс: в Европе на протяжении 20 лет завидуют АПЛ, поэтому и придумали Суперлигу

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс в преддверии матча 32-го тура АПЛ с «Лестер Сити» поделился мнением о ситуации вокруг Европейской Суперлиги.
«Поразительно, что кто-то хочет отделиться от остальных. Они не осознают, что у них уже есть. В Европе уже на протяжении 20 лет сильно завидуют АПЛ. Аудитория нашей лиги по всему миру – миллиард человек.
Я присутствовал в телевизионных студиях по всему миру и осознал огромное влияние английской Премьер-лиги в этих странах. За свою жизнь мне посчастливилось посетить бары в Сингапуре, и могу сказать, что они были забиты посреди ночи – во время матчей АПЛ.
Европейская Суперлига — это настоящий удар по лицу болельщикам», – приводит слова Эллардайса BBC.
Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
Вчера, 20 апреля, проект покинули все шесть английских клубов, фактически разрушив идею о проведении данного турнира.
Матч 32-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Вест Бромвич» состоится в четверг, 22 апреля. Начало — в 22:00 мск.
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