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Хазенхюттль: не хочу обсуждать судейство, потому что уже ничего не изменить

Хазенхюттль: не хочу обсуждать судейство, потому что уже ничего не изменить
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение «святых» в матче 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (1:2).

«Не могу сказать, что у нас было меньше желания, чем в воскресенье в полуфинале Кубка Англии. Временами мы показывали хороший футбол, но сегодня мы выглядели лучше с мячом, чем без него. У нас был чёткий план на игру, и в первом тайме у нас было больше движения и больше моментов у ворот «шпор». В начале матча мы имели возможность забить три гола, но забили всего один — этого оказалось недостаточно, чтобы решить итог матча, потому что в последнее время мы всегда пропускаем голы в свои ворота. Нам не хватает матчей на «ноль». Сегодня мы защищались недостаточно хорошо.

Что я могу сказать про решающий пенальти? Если это был фол, то это заслуженный пенальти — подкат был в пределах штрафной. Но я видел точно такой же момент в первом тайме, но тогда судья не зафиксировал фол на нашем футболисте. Я не хочу сейчас продолжать обсуждение судейства, потому что ничего изменить уже нельзя — мы должны принять это. Это трудно принять, но мы должны», — цитирует австрийского специалиста BBC.

Видео единственного гола «Саутгемптона» в матче с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» в 33 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, «Саутгемптон» (36) — на 14-м месте. От зоны вылета команду отделяют девять очков.

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