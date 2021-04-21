Фоден голом завершил красивую комбинацию «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой». Видео

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» стартовал матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Идёт 28-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.



Гости отыгрались на 22-й минуте — Рияд Марез сделал передачу в лицевую на ход Бернарду Силве, который прострелил во вратарскую, где Филип Фоден, находившийся в абсолютном одиночестве, без проблем переправил мяч в угол ворот. Перед голом у «Сити» было тотальное преимущество по владению мячом — 82% на 18%.

Видео голо Филипа Фодена

Это седьмой гол 20-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ.



Подопечные Хосепа Гвардиолы в 32 матчах набрали 74 очка и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (44) — на 11-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.