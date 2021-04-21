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УЕФА исключил Бильбао из списка городов-хозяев Евро-2020

УЕФА исключил Бильбао из списка городов-хозяев Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Городской совет Бильбао сообщил, что УЕФА исключил испанский город из списка городов-хозяев чемпионата Европы 2020 года.

«УЕФА официально сообщил нам сегодня, что он в одностороннем порядке решил исключить стадион „Сан-Мамес“ из списка стадионов чемпионата Европы 2020 года», — говорится в сообщении на сайте совета.

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