УЕФА исключил Бильбао из списка городов-хозяев Евро-2020

Городской совет Бильбао сообщил, что УЕФА исключил испанский город из списка городов-хозяев чемпионата Европы 2020 года.

«УЕФА официально сообщил нам сегодня, что он в одностороннем порядке решил исключить стадион „Сан-Мамес“ из списка стадионов чемпионата Европы 2020 года», — говорится в сообщении на сайте совета.