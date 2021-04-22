Цорк: Холанд продолжит играть за «Боруссию» Д, даже если не попадём в Лигу чемпионов

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк высказался о будущем нападающего Эрлинга Холанда, а также поделился мнением о проекте Европейской Суперлиги.
«Мы сделали чёткое заявление о ситуации с Холандом. Решение о его будущем не будет приниматься без ведома дортмундской «Боруссии». Эрлинг продолжит выступать за нас, даже если мы не попадём в Лигу чемпионов.
Что касается Суперлиги, я рад, что этот фантом исчез ещё до того, как успел действительно начаться. Я также рад, что «Боруссия» и «Бавария» с самого начала сообщили свою чёткую позицию по этому вопросу», — приводит слова Цорка Sky Germany.
Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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