Жоау Мариу не забил пенальти Крицюку в матче «Спортинг» — «Белененсеш»

Полузащитник «Спортинга» Жоау Мариу не забил пенальти в матче 28-го тура чемпионата Португалии с «Белененсешем».
При счёте 1:0 в пользу «Белененсеша» в первом тайме встречи судья назначил пенальти. Жоау Мариу взялся исполнять 11-метровый, однако голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк потащил пенальти.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спортинга».
В этом сезоне Крицюк сыграл 20 матчей, в которых пропустил 16 голов.
Напомним, в марте российский голкипер «Белененсеша» получил прямую красную карточку в начале матча 24-го тура португальского чемпионата с «Риу Аве». На третьей минуте встречи нападающий «Риу Аве» убежал один на один с голкипером «Белененсеша». Крицюк выбежал из штрафной, пытаясь прервать пас, и на скорости въехал в ноги форварду хозяев. Судья незамедлительно показал россиянину красную карточку.
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