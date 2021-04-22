«Мы готовы на многое». «Крылья» – о выходе в финал Кубка России

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» сообщила о прибытии команды в Ярославль на матч 38-го тура ФНЛ с «Шинником».



«Финалист Кубка России 2021 прибыл в Ярославль. В пути узнали соперника по финалу. Матч с «Локо» состоится 12 мая. Пока нам нужно решить задачи в ФНЛ. Мы готовы на многое!» — гласит сообщение «Крыльев» в «Твиттере».

Напомним, что в Кубке России «Крылья Советов» начали свой путь с 1/64 финала, разгромив «Иртыш» (5:0), на групповом этапе победили ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0), а в плей-офф переиграли «Химки» (4:0), московское «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (0:0, 4:1 в серии пенальти).



Финальный матч Кубка России пройдёт 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале турнира в 2020 году обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Лидером по количеству завоёванных Кубков России является московский «Локомотив». Железнодорожники выиграли восемь трофеев.