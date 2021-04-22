Вернблум: в переговорах с ЦСКА пришлось идти на уловки о том, что Россию боятся на Западе

34-летний шведский полузащитник «Гётеборга» Понтус Вернблум, известный по своим выступлениям за московский ЦСКА, рассказал о финансовой составляющей перехода в армейский клуб.
«Переезд в Нидерланды был очень хорош в финансовом отношении, но поездка в Россию была ещё более фантастической. Я сообщил жене, что если мы переедем туда, то нам ни о чем не нужно будет думать в будущем, в том числе и о наших детях.
Футболисты не думают о деньгах? Это чушь собачья. Когда видишь нули и начинаешь считать, то сидишь с улыбкой и радуешься. Когда я был маленьким, я никогда не думал, что заработаю это своей игрой в футбол.
За ужином в переговорах с представителями ЦСКА мне пришлось даже солгать, что я читал «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского, которое изучают ещё в школе. Мне пришлось идти на некоторые уловки и выкладывать всё, что я знал о России, к примеру, о хоккее или о том, что их все боятся на Западе», — цитирует Вернблума Expressen.
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