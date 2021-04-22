Никита Чернов: в финале «Крылья Советов» будут биться за город, родных и близких

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал выход команды в финал Кубка России.



«Когда выиграли, первым делом подумал о родителях, о близких. Потом уже о наших фанатах на трибуне и в Самаре. Подумал, что этот финал для них. Они этого так долго ждали. Давно уже команда так не радовала. Нам сейчас удаётся играть в такой хороший футбол, который приносит результат и столько удовольствия. Сейчас какое-то облегчение. Нам всё по силам. В финале будем биться с такими же чувствами: за город, за родных, за близких. Я думаю, это будет нас вдохновлять.



Была равная игра. Было очень тяжело играть, тут полный стадион. Ребята, многие из них, первый раз тут играли. Прочувствовали на себе, когда тут гонят вперёд. Первые 15-20 минут мы выдержали их напор. Понятно, что были моменты у наших ворот. Но где вратарь, где оборона сыграли хорошо. Делали то, что нам сказал тренер и план на игру полностью выполнили.



Капитаном приятно быть. Приятно осознавать, что есть двойное доверие. А так, я бы сказал, что у нас на поле 11 лидеров, плюс люди на скамейке. Вот Женя Фролов сегодня вышел, вытянул игру. Он также причастен. Все игроки важны в нашей команде. Есть 30 человек, долгий сезон, каждый внёс частичку своих лучших качеств команде.



Идём от игры к игре. Когда выходишь с такой серией, как у нас, не можешь ударить в грязь лицом, играть не на свою полную мощность. Нам каждый раз это говорит тренер, ребята сами понимают. Есть рекорды ФНЛ, которые мы хотим до конца добить. Чтобы потом вспоминать об этом, как достижении, будем рассказывать детям. Но мы все вернемся в Премьер-лигу и будем там доказывать», — цитирует Чернова пресс-служба «Крыльев Советов».

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