«Атлетико» обыграл «Уэску» и сохранил отрыв от «Реала»

В матче 31-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Уэску». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Хосе Мунуэра Монтера.

Счёт в матче на 39-й минуте открыл Анхель Корреа. Удвоил преимущество «матрасников» на 80-й минуте Янник Карраско. В обоих эпизодах голевые передачи отдал полузащитник хозяев Маркос Льоренте. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Атлетико».

Мадридский «Атлетико», набрав 73 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший преследователь, «Реал», имеет в своём активе 70 очков. Третье место занимает «Севилья» (67). «Барселона» — четвёртая (65).