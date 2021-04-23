Юрген Клинсман оценил возможность своего назначения на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Бывший футболист и тренер сборной Германии Юрген Клинсман оценил возможность своего назначения на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». Он выступал за «шпор» в 1994-1995 годах.

«В этой жизни возможно всё. Я никогда не думал, что буду тренировать сборную Германии на чемпионате мира. Никогда не думал, что буду шесть лет тренировать сборную США или возглавлю мюнхенскую «Баварию». Так что посмотрим через пару месяцев, стану ли я тренером «Тоттенхэма», — сказал Клинсман в эфире ESPN.

19 апреля «Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера. Временным наставником «шпор» стал Райан Мэйсон. Под его руководством лондонский клуб победил «Саутгемптон» в матче Премьер-лиги со счётом 2:1.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: