Агент Орещук рассказал, кто помешал переходу Орье в «Спартак»

Футбольный агент Роман Орещук рассказал, кто помешал переходу защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье в «Спартак».
«Сержа предложил «Спартаку» я, клуб попробовал провести переговоры с «Тоттенхэмом» напрямую. Сначала были выставлены завышенные требования, потому что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви своим футболистам цену знает, с ним всегда приходится вести долгие, нудные переговоры. Договорились, что сначала обсуждают условия клубы – и только потом начинаем переговоры с футболистом. «Спартак» в этом плане поступил порядочно.
Клубы долго вели переговоры, сошлись на сумме € «8+2» млн вместо заявленных изначально € 25 млн. Я в самих переговорах не участвовал, но был в курсе и был связующим звеном в этой ситуации. Цена начала падать, потому что Моуринью сказал, что Орье ему не интересен и играть у него не будет, так как был куплен другой футболист. Цену с клубом согласовывали примерно месяц, после чего Леви дал добро на разговор с футболистом.
В этот момент Серж перестал попадать даже в заявку и был готов рассмотреть предложения от других клубов. С футболистом в принципе обо всём договорились. Осталось закрыть мелкие детали… Но тут Моуринью неожиданно выпустил Орье на матч Кубка Лиги с «Челси», который Серж провёл безупречно. На следующий день Жозе его вызвал и сказал, что готов пересмотреть своё отношение к нему: «Если хочешь уходить – я не против. Но если останешься, шансы у тебя будут».
Парень долго думал и решил отложить историю с переходом минимум на год. Он извинился и сказал, что дело не в деньгах. Хотел зацепиться за шанс, плюс маленький ребенок, ковидная ситуация – в Англию часто не полетаешь. Сделали ставку на Орье, были уверены, что всё получится, но в предпоследний день все карты спутал Моуринью», – цитирует Орещука Metaratings.
- 23 апреля 2021
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