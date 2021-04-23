В оргкомитете Евро уверены, что поле в Санкт-Петербурге выдержит семь матчей за три недели
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал решение УЕФА провести в России семь матчей турнира вместо четырёх.
«Мы с Российским футбольным союзом благодарны за доверие и признание со стороны УЕФА. Пандемия развивается неоднородно, и некоторые города, к сожалению, оказались в затруднительном положении, но это не их вина.
У нас нет сомнений в том, что поле стадиона «Санкт-Петербург» выдержит плотный график матчей Евро. Мы будем вести диалог с городом о выделении дополнительных мощностей в организационном процессе. Уверены, что Санкт-Петербург прекрасно справится с приездом дополнительных команд и болельщиков и подставит плечо нашим партнёрам по Евро», — сказал Сорокин.
УЕФА объявил, что Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020
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