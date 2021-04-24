Жуков: «Спартаку» надо скорее выбрать наставника. Иначе будет потерян следующий сезон

Первый вице-спикер Госдумы РФ, почётный президент ОКР Александр Жуков поделился мнением, что «Спартаку» необходимо в ближайшее время определиться с новым главным тренером.



«Будем надеяться, что «Спартак» соберётся в матче с ЦСКА. Две последние игры были не очень хорошими, мягко выражаясь. Вообще «Спартаку» надо скорее определиться с новым главным тренером. Иначе будет потерян следующий сезон, если не сделают это в ближайшее время. Чем быстрее, тем лучше», — цитирует Жукова «Р-Спорт».



Напомним, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не станет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце нынешнего сезона. О своём решении специалист объявил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).



Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА пройдёт 25 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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