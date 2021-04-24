Драма на последних минутах — в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась вничью – 1:1.



Ужет на 3-й минуте нападающий хозяев Садио Мане выполнил подачу от левого края штрафной, мяч задел голову защитника «сорок» и, чуть сменив траекторию, прилетел к Мохамеду Салаху, который очень легко укрыл его корпусом от Пола Дамметта, технично развернулся и с нескольких метров вколотил в угол ворот.



На 93-й минуте нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон с метра закатил мяч в ворота мерсисайдцев. Однако на повторе было видно, что мяч от Алисона отскочил в руку Уилсону. При этом рука была прижата к телу, но всё равно взятие ворот отменено.



Однако гости всё-таки успели отыграться — на 95-й минуте полузащитник «сорок» Джозеф Уиллок, находясь в абсолютном одиночестве в районе 11-й отметки, отправил мяч в угол ворот мерсисайдцев.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

Подопечные Юргена Клоппа в 33 матчах набрали 54 очка и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (36) — на 14-м месте.