Дзюба: если дома сможем победить «Локомотив», то снимем любые разговоры о чемпионстве

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче с «Ротором» и рассказал об ожиданиях от предстоящей игры с «Локомотивом».
«Очень важно, что победили, это самое главное. Сегодня было действительно очень важно победить перед битвой с «Локомотивом», который сейчас на ходу. Все будет решаться дома, на своем стадионе в игре с «Локомотивом». И гол сегодня очень важно было сыну посвятить. В прошлом году удалось, хотелось и сейчас. Безумно счастлив. Важно выиграть чемпионство именно в матче с «Локомотивом». Во-первых, очень важно сделать это дома, потому что дома мы ни разу не становились чемпионами. Во-вторых, «Локомотив» сейчас на ходу, потрясающе смотрится команда. Пришел Пабло, с Чорлукой они — потрясающая центральная защита. Крыховяк в порядке, Федя Смолов опасен.
Предстоит очень интересная игра, мы ждем ее с нетерпением, чтобы проверить, чего мы стоим. Сейчас у них будет одиннадцатая победа подряд, скорее всего, «Тамбов» они обыграют. Будет интересно — проверка для нас. Если дома сможем победить, то снимем любые разговоры. О другом мы не думаем. Если выиграем третье чемпионство, это будет самая высокая награда для нас всех», — приводит слова игрока официальный сайт «Зенита».
- 24 апреля 2021
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