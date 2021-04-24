«Челси» обыграл «Вест Хэм» и оторвался от преследователей в борьбе за Лигу чемпионов

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 43-й минуте встречи — защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл с левого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда нападающий Тимо Вернер одним касанием переправил мяч в сетку.
На 80-й минуте защитник хозяев Фабиан Бальбуэна при попытке выбить мяч прямой ногой шипами въехал в ногу Бенджамину Чилуэллу. После просмотра видеоповтора арбитр удалил 29-летнего парагвайца, оставив «Вест Хэм» в меньшинстве.
Видео нарушения правил со стороны Фабиана Бальбуэна
Подопечные Томаса Тухеля в 33 матчах набрали 58 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (55) — на пятом месте.
- 24 апреля 2021
-
22:44
-
22:41
-
22:25
-
22:17
-
22:04
-
21:47
-
21:43
-
21:39
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:22
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:36
-
20:35
-
20:27
-
20:13
-
20:12
-
20:06
-
19:58
-
19:51
-
19:50
-
19:30
-
19:24
-
19:19
-
19:06
-
19:00
-
18:54
-
18:52