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«Челси» обыграл «Вест Хэм» и оторвался от преследователей в борьбе за Лигу чемпионов

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 43-й минуте встречи — защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл с левого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда нападающий Тимо Вернер одним касанием переправил мяч в сетку.

Видео гола Тимо Вернера

На 80-й минуте защитник хозяев Фабиан Бальбуэна при попытке выбить мяч прямой ногой шипами въехал в ногу Бенджамину Чилуэллу. После просмотра видеоповтора арбитр удалил 29-летнего парагвайца, оставив «Вест Хэм» в меньшинстве.

Видео нарушения правил со стороны Фабиана Бальбуэна

Подопечные Томаса Тухеля в 33 матчах набрали 58 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (55) — на пятом месте.