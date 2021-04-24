Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» обыграл «Вест Хэм» и оторвался от преследователей в борьбе за Лигу чемпионов

«Челси» обыграл «Вест Хэм» и оторвался от преследователей в борьбе за Лигу чемпионов
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 43-й минуте встречи — защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл с левого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда нападающий Тимо Вернер одним касанием переправил мяч в сетку.

Видео гола Тимо Вернера

На 80-й минуте защитник хозяев Фабиан Бальбуэна при попытке выбить мяч прямой ногой шипами въехал в ногу Бенджамину Чилуэллу. После просмотра видеоповтора арбитр удалил 29-летнего парагвайца, оставив «Вест Хэм» в меньшинстве.

Видео нарушения правил со стороны Фабиана Бальбуэна

Подопечные Томаса Тухеля в 33 матчах набрали 58 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (55) — на пятом месте.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
24 апреля 2021, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон
0:1 Вернер – 43'
Удаления: Бальбуэна – 81' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021