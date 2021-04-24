Шварц: игроки «Динамо» просили пенальти? Я не видел этих моментов

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал эпизоды с возможными пенальти в матче с «Химками».
«Игроки «Динамо» просили пенальти? Я не видел этих моментов, поэтому пока не могу их оценить. Не получил картинку от наших аналитиков, поэтому пока не могу прокомментировать эту ситуацию.
Что касается пропущенного гола, к сожалению, нам не удалось заблокировать удар. Это был один из немногих моментов у «Химок». Общая статистика говорит, что у «Динамо» 21 удар, а у «Химок» — восемь. Мы выиграли 63 процента единоборств. Но в добавленное время у них получился так называемый счастливый удар или Lucky punch.
Борьба за еврокубки? Мы сейчас не забегаем так далеко. Сейчас важно сфокусироваться на матче на следующей неделе. Соперник очень крепкий — «Рубин». Нам нужно добыть победу, после чего можно готовиться к следующим встречам. Сегодняшнее поражение — досадное и обидное, но мы сконцентрированы на «Рубине»», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
- 24 апреля 2021
-
22:44
-
22:41
-
22:25
-
22:17
-
22:04
-
21:47
-
21:43
-
21:39
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:22
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:36
-
20:35
-
20:27
-
20:13
-
20:12
-
20:06
-
19:58
-
19:51
-
19:50
-
19:30
-
19:24
-
19:19
-
19:06
-
19:00
-
18:54
-
18:52