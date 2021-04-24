Шварц: игроки «Динамо» просили пенальти? Я не видел этих моментов

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал эпизоды с возможными пенальти в матче с «Химками».



«Игроки «Динамо» просили пенальти? Я не видел этих моментов, поэтому пока не могу их оценить. Не получил картинку от наших аналитиков, поэтому пока не могу прокомментировать эту ситуацию.



Что касается пропущенного гола, к сожалению, нам не удалось заблокировать удар. Это был один из немногих моментов у «Химок». Общая статистика говорит, что у «Динамо» 21 удар, а у «Химок» — восемь. Мы выиграли 63 процента единоборств. Но в добавленное время у них получился так называемый счастливый удар или Lucky punch.



Борьба за еврокубки? Мы сейчас не забегаем так далеко. Сейчас важно сфокусироваться на матче на следующей неделе. Соперник очень крепкий — «Рубин». Нам нужно добыть победу, после чего можно готовиться к следующим встречам. Сегодняшнее поражение — досадное и обидное, но мы сконцентрированы на «Рубине»», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.