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Шварц: игроки «Динамо» просили пенальти? Я не видел этих моментов

Шварц: игроки «Динамо» просили пенальти? Я не видел этих моментов
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал эпизоды с возможными пенальти в матче с «Химками».

«Игроки «Динамо» просили пенальти? Я не видел этих моментов, поэтому пока не могу их оценить. Не получил картинку от наших аналитиков, поэтому пока не могу прокомментировать эту ситуацию.

Что касается пропущенного гола, к сожалению, нам не удалось заблокировать удар. Это был один из немногих моментов у «Химок». Общая статистика говорит, что у «Динамо» 21 удар, а у «Химок» — восемь. Мы выиграли 63 процента единоборств. Но в добавленное время у них получился так называемый счастливый удар или Lucky punch.

Борьба за еврокубки? Мы сейчас не забегаем так далеко. Сейчас важно сфокусироваться на матче на следующей неделе. Соперник очень крепкий — «Рубин». Нам нужно добыть победу, после чего можно готовиться к следующим встречам. Сегодняшнее поражение — досадное и обидное, но мы сконцентрированы на «Рубине»», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

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