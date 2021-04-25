Глушаков целовал Коваленко, «Химки» отмечали победу в раздевалке. Фото матча с «Динамо»

24 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» одержали победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола стал нападающий «Химок» Максим Глушенков.
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча с «Химками».
«Добрый вечер (на русском). Очень обидно и досадно проигрывать такой матч, который мы полностью контролировали и играли с подавляющим преимуществом. И тому подтверждение — статистика. Мы во всех компонентах абсолютно переиграли соперника. Единственное, чего нам не удалось сделать, — это забить победный гол. Мы создали очень много моментов. В первом тайме была штанга, во втором — перекладина. В любом случае итоговый результат на табло, и сегодня это поражение», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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