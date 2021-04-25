Соломон Кверквелия стал рекордсменом РПЛ по автоголам

29-летний грузинский защитник волгоградского «Ротора» Соломон Кверквелия, арендованный у московского «Локомотива», стал рекордсменом Российской Премьер-Лиги по количеству забитых мячей в свои ворота.

В матче 27-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (6:0) Кверквелия отметился своим пятым автоголом в РПЛ и обошёл по этому показателю Дениса Колодина, на счету которого четыре автогола в 244 встречах. Для грузинского защитника это была 184-я игра в чемпионатах России.

По три автогола на счету сразу четырёх известных защитников, в числе которых Виталий Дьяков, известный по выступления за «Ротов» и «Спартак-2», экс-капитан грозненского «Ахмата» Ризван Уциев, бывший защитник нальчикского «Спартака» Александр Амисулашвили и 21-летний защитник московского «Спартака» Павел Маслов.