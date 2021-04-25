Павел Маслов пропустит матч «Спартак» — ЦСКА из-за воспаления мышц бедра

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Пресс-служба московского «Спартака» сообщила причину отсутствия защитника Павла Маслова в заявке команды на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Самуэль Жиго пропускает матч из-за дисквалификации, Павел Маслов — из-за острого воспаления мышц бедра», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Спартака» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.

«Спартак» набрал 47 очков в 26 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) — на пятом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).