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Тедеско: защитники «Спартака» покажут себя с лучшей стороны в матче с ЦСКА

Тедеско: защитники «Спартака» покажут себя с лучшей стороны в матче с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выбор состава на предстоящий матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.

«Не знаю, как будет складываться игра с ЦСКА. С «Уфой» мы сыграли очень плохо. Думаю, с момента моего прихода в «Спартак» это был худший матч. Безусловно, мы провели работу над ошибками, проанализировали игру. Сегодня тот самый день, когда нужно показать, что мы можем эти ошибки исправить.

Две вынужденные замены в обороне? Думаю, те ребята, которых мы включили в состав, сегодня сыграют хорошо. В том числе поэтому поставил этих защитников в стартовый состав. Гапонов всегда здорово показывает себя на тренировках. Пару недель назад он сыграл за «Спартак-2», поэтому у него есть игровой ритм. Конечно, не на уровне Премьер-Лиги, но в ФНЛ он играл. И это агрессивный игрок. Кутепова вы знаете не хуже меня. За два года он зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны. Он всегда ответственно относится к своей работе, и это игрок национальной сборной. Поэтому думаю, что все защитники покажут себя с лучшей стороны», — сказал тренер в эфире Матч ТВ.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня и начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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