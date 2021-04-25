ЦСКА впервые с марта 2017 года не нанёс ни одного удара в створ соперника в матче РПЛ
Московский ЦСКА впервые с марта 2017 года не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника. Это произошло в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
Столичное дерби завершилось со счётом 1:0 в пользу «Спартака» благодаря голу нападающего красно-белых Джордана Ларссона на 52-й минуте.
Ранее армейцы не сумели нанести удары в створ ворот в 2017 году в матче РПЛ с «Зенитом». Тогда встреча завершилась ничьёй (0:0).
На данный момент ЦСКА набрал 46 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
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