Тедеско: количество жёлтых спартаковцам сравнимо с количеством цветов на Валентинов день
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейство в матче с ЦСКА (1:0).
«Красная и мои апелляции к арбитру? Ничего не могу сказать о ней, она была показана после VAR, а так арбитр не показал и жёлтой. В остальном по судейству всё было нормально.
Я расстроен, что мы часто теряем много игроков из-за жёлтых карточек. Может, я смотрю на всё сквозь «спартаковские очки», но мы получаем слишком много жёлтых. Можно сравнить с количеством цветов, которые дарят девушке на праздник дня святого Валентина. В такой ситуации трудно работать. С «Уфой» не было Соболева и Джикии, это отнимает силы. Но ничего не остаётся, надо делать своё дело дальше», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Рекомендуем вам
- 25 апреля 2021
-
20:08
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:38
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:23
-
19:23
-
19:19
-
19:09
-
19:08
-
19:06
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:53
-
18:49
-
18:48
-
18:43
-
18:38
-
18:29
-
18:28
-
18:26
-
18:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам