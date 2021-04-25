Тикнизян: главное для ЦСКА — набрать 9 очков в следующих матчах

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (0:1).

«Со мной все в порядке, это просто слухи. Мы упускаем возможность подняться в таблице, не в плане неудачной игры, а в плане игроков, которые получают травмы. Главное — набрать 9 очков в следующих матчах», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0. На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Счёт в матче открыл «Спартак». На 52-й минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Шведский форвард ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина и Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе.