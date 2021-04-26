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«Это четвёртый трофей». Зинченко опубликовал фото с Кубком английской лиги

«Это четвёртый трофей». Зинченко опубликовал фото с Кубком английской лиги
Футбол / Англия 0
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24-летний украинский полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на победу «горожан» в финале Кубка английской лиги над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) и опубликовал фото с очередным трофеем.

«Это четвёртый трофей. Рад видеть наших болельщиков сегодня на стадионе. Уже в среду мы выходим снова», — гласит пост Александра Зинченко в «Инстаграме».

Для Александра этот трофей стал 8-м за карьеру в английском клубе – он дважды становился чемпионом Англии, единожды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а также 4 раза завоевывал Кубок английской лиги.

Зинченко стал игроком «Манчестер Сити» летом 2016 года, перейдя из «Уфы» за € 2 млн. С тех пор он провёл за английский клуб 93 матча, в которых отметился 2 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

«Манчестер Сити» четвёртый раз подряд завоевал Кубок английской лиги
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