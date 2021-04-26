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Федун сообщил о переносе академии «Спартака» из Сокольников в Тушино

Федун сообщил о переносе академии «Спартака» из Сокольников в Тушино
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что академия клуба имени Фёдора Черенкова переедет из Сокольников в Тушино.

«Мы переводим академию из Сокольников в Тушино и здесь будем строить манеж крытый. Это будет современный манеж. Манеж будет доступен не только для академии. Здесь будут открытые студии, в которых можно будет записываться не только тем, кто хочет стать профессиональным спортсменом, но и желающим просто поиграть в футбол», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Московский «Спартак» в 27 матчах набрал 50 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58). В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет с тульским «Арсеналом».

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