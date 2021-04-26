Червиченко: фол Ахметова — неоправданная жестокость. Его слова немножко странные

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями об удалении полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (0:1).



«Прочитал мнение Ахметова по поводу удаления, когда он говорит: «А что такого? Я же в щиток попал». Это немножко странно. Он бьёт в ногу, думая, что там есть щиток и она не сломается. А если щиток сползёт или ты возьмёшь чуть выше? Что это значит? Какая-то неоправданная жестокость.



По большому счёту, у меня нет претензий к Кукуяну и Карасёву. О руке бы никто не вспомнил, если бы не красная карточка, которая стала следствием этого эпизода. Были повод и основания дать красную карточку: Ахметов играл в мяч, но при этом он очень жёстко шёл ногой дальше и после игры в мяч даже не пытался её остановить, а продолжил движение прямо в ногу Соболеву. Поскольку до этого была рубка, парень зажёгся и на эмоциях не смог остановить себя. Я думаю, что подспудно он всё-таки пытался сделать Соболеву неприятно. Раз все судьи посмотрели этот эпизод и показали карточку, прекрасно понимая резонанс, который будет после этого, значит, они были уверены в своих действиях», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».

«Мнение Гинера больше не решающее. От этого в ЦСКА свистопляски». Колонка Червиченко Бывший президент «Спартака», а теперь колумнист «Чемпионата» раскритиковал качество дерби, но поддержал арбитров.