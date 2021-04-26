«Когда это закончится?» Кайл Уолкер подвергся расистским оскорблениям в соцсетях

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после финального матча Кубка английской лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).



На своей странице в «Инстаграме» защитник опубликовал скриншот с сообщением от одного из пользователей: «Привет, несчастный. Ты стал жертвой расизма. Надеюсь, завтра ты проснёшься и твоя жена изобьёт тебя из-за твоей расы». Пользователь добавил ещё серию расистских оскорблений. На скриншоте Уолкер написал: «Когда это закончится?»

Фото: «Инстаграм» Кайла Уолкера

«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, причём подопечные Хосепа Гвардиолы победили в четырёх последних розыгрышах этого турнира. «Тоттенхэм» за свою историю четыре раза завоёвывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.