«Когда это закончится?» Кайл Уолкер подвергся расистским оскорблениям в соцсетях

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после финального матча Кубка английской лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).
На своей странице в «Инстаграме» защитник опубликовал скриншот с сообщением от одного из пользователей: «Привет, несчастный. Ты стал жертвой расизма. Надеюсь, завтра ты проснёшься и твоя жена изобьёт тебя из-за твоей расы». Пользователь добавил ещё серию расистских оскорблений. На скриншоте Уолкер написал: «Когда это закончится?»
Фото: «Инстаграм» Кайла Уолкера
«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, причём подопечные Хосепа Гвардиолы победили в четырёх последних розыгрышах этого турнира. «Тоттенхэм» за свою историю четыре раза завоёвывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.
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