Питер Крауч: Мане и Фирмино потеряли уверенность в себе

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч оценил игру мерсисайдцев в атаке. В 33-м туре английской Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа упустили победу в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Во время просмотра субботнего матча мне в глаза бросилась одна вещь. Это был момент, когда Салах прорвался и отдал Мане под удар. Прошлогодний Садио без раздумий отправил бы мяч в сетку. Но когда он принял мяч в этот раз, я сразу понял, что ничего не будет. Он потерял уверенность в себе, как и Фирмино.

Я слежу за игрой Фирмино, он блестящий футболист. Он здорово выбирает позицию, но когда дело доходит до удара, то я ожидаю, что мяч прикатится в руки вратарю.

Я не говорю, что их нужно продавать. Меня спросили об этом на минувшей неделе, и я считаю такое предложение неуважительным после всего, что они сделали для клуба. Я буду милосерден к ним, учитывая все странности этого сезона. Игрокам «Ливерпуля» нужно перезарядиться. Я бы не списывал их со счетов. Но в августе им будет что доказывать», — цитирует Крауча Daily Mail.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: