Пол Инс: «Манчестер Юнайтед» нужны деньги

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс оценил игру команды в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (0:0).
«Команда постепенно прогрессирует. Но если судить по матчу с «Лидсом», то они далеки от лучшего состояния. Сложно судить об их игре, ведь они очень нестабильны в этом сезоне. «Манчестер Юнайтед» нужны деньги, им нужен форвард. Кажется, Кавани отправится в «Бока Хуниорс». В следующем сезоне у них будет немало трудностей.
Де Хеа получает более £ 300 тыс. в неделю, будучи вторым голкипером. Погба может уйти. Ван де Бек обошёлся в £ 40 млн и не играет. Клубу придётся инвестировать. Но, чтобы выигрывать титулы, нужно выступать стабильно неделю за неделей. А в этом сезоне мы от «Юнайтед» такого не видели, даже когда они добывали результат», — цитирует Инса Sky Sports.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»:
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