Президент УАФ: футбол — это религия. Его нельзя сравнивать с НБА или НХЛ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался по поводу нереализованного проекта Европейской Суперлиги.

«Когда Чеферин узнал о создании Суперлиги, он чувствовал в себе полную уверенность, и мы все были в нём уверены. У нас очень сильная команда. Действительно, было неприятно из-за обмана, когда вечером говорят, что это всё неправда и фейк, а утром просто обрывается связь с Аньелли. Неприятно чисто по-человечески.

В УЕФА не было никаких моментов размышлений или боязни. Присутствовала чёткая уверенность, что это не срастётся в какую-то историю, потому что под этим не было никакого фундамента и единой системы для всей Европы.

План участников Суперлиги был в том, чтобы успеть объявить об этом проекте до того, как мы проголосуем за новый формат еврокубков. Новый формат полностью меняет философию. Он долго согласовывался со всеми лигами, клубами, вносились изменения, вынашивался революционный подход к проведению еврокубков. Конечно же, эти клубы понимали, что после принятия таких революционных решений потом стартовать с новой идеей будет не совсем интересно.

Вся Европа выступила единой семьей и показала, что не допустит никакого раскола и каких-то отдельных турниров. Футбол — это религия, нельзя сравнивать его с хоккеем, НБА или НХЛ.

Клубы-раскольники почувствовали, как они пошли против всей футбольной семьи, и стали сами сомневаться в своих целях. Мы видели сообщения от разных клубов, которые говорили, что они колеблются и не совсем хотят новый турнир.

У английских клубов не было единого мнения в этой всей истории. Как я понимаю, всё это происходило в ночь перед исполкомом УЕФА и без определённого фундамента, где все клубы просто устно подтвердили свой интерес в создании Суперлиги.

Затем, когда они поняли, что это всё идет вразрез с календарём УЕФА, начали искать оправдания и выходить из проекта. Англия показала единую позицию как власти, так и болельщиков, и английские клубы быстро поняли, что нужно выходить из Суперлиги.

Почти все клубы об этом объявили, просто для некоторых представителей это очень большое поражение. Для них будет очень сложно принять решение, как жить дальше и как вернуться в большую европейскую семью с учётом имиджевых и персональных потерь. Уверен, что клубы вернутся в единую систему и всё будет как прежде», – приводит слова Павелко Tribuna.ua.