Орлов: надо спросить у Ахметова: «Ты хотел убить Соболева?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу удаления Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (1:0).

«Вы помните, как Ахметова удалили в матче с «Зенитом»? Его тогда удалили с поля за то же самое. Надо просто сесть с Ахметовым и поговорить: «Слушай, парень, что ты хотел сделать Соболеву? Ты его хотел убить?» В центре поля, на кромке, никакого нет момента! Просто бежит и врезается в него. Слава богу, что ногу не сломал. В правилах написано, что даже за намерение нанести травму можно удалять.

Какова была необходимость бить ему в голень? Надкостница — это самое болезненное место. Ну зачем? Начало матча. Это раньше в колхозных, заводских командах говорили: «Вот у них Вася бегает из какого-то цеха. Врежь ему в самом начале, чтобы он испугался». Такой подход в средние века мог быть. Но Ахметов! Это игрок, которого в сборную вызывают. Ну что у него в голове? Как будто он специально решил обезглавить команду», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».