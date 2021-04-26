Заха технично реализовал выход один на один в матче «Лестер» — «Кристал Пэлас». Видео

На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере проходит заключительный матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Кристал Пэлас». Идёт 26-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу гостей.
На 12-й минуте нападающий «стекольщиков» Кристиан Бентеке в центре поля обокрал соотечественника Юри Тилеманса, далее мяч оказался у полузащитника Эберечи Эзе, который выполнил передачу низом, отрезав центр обороны, а Уилфрид Заха подхватил мяч в штрафной и аккуратно пробил точно в угол ворот.
Это 10-й гол 28-летнего ивуарийца в нынешнем розыгрыше АПЛ.
«Лисы» в 32 матчах набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Стекольщики» (38) — на 13-м месте. У подопечных Роя Ходжсона один матч в запасе.
В первом круге турнира «Кристал Пэлас» и «Лестер» сыграли вничью — 1:1.
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