Заха технично реализовал выход один на один в матче «Лестер» — «Кристал Пэлас». Видео

На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере проходит заключительный матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Кристал Пэлас». Идёт 26-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу гостей.



На 12-й минуте нападающий «стекольщиков» Кристиан Бентеке в центре поля обокрал соотечественника Юри Тилеманса, далее мяч оказался у полузащитника Эберечи Эзе, который выполнил передачу низом, отрезав центр обороны, а Уилфрид Заха подхватил мяч в штрафной и аккуратно пробил точно в угол ворот.

Видео гола Уилфрида Заха

Это 10-й гол 28-летнего ивуарийца в нынешнем розыгрыше АПЛ.



«Лисы» в 32 матчах набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Стекольщики» (38) — на 13-м месте. У подопечных Роя Ходжсона один матч в запасе.



В первом круге турнира «Кристал Пэлас» и «Лестер» сыграли вничью — 1:1.