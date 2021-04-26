Гюндоган: из-за турецкой фамилии мне отказывались сдавать квартиру в Дортмунде

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался, что сталкивался с проявлением расовых стереотипов во времена жизни в Дортмунде.

«Приехав в Дортмунд, я думал, что готов ко всему. Я ошибался. Никогда не забуду, что произошло. Искал квартиру в городе и слышал, как риэлторы говорили: «Вы видели его фамилию? Гюндоган — это по-турецки. Вы, правда, думаете, что он может себе это позволить?» Но как только я говорил, что профессионально играю в футбол, их тон полностью менялся: «О, сэр, пожалуйста, войдите, посмотрите». А эти люди сами были иммигрантами!

Люди говорили мне, что удивлены тем, насколько хорошо я говорю по-немецки. Я отвечал: «Ну, я вырос в Германии. Было бы странно, если бы я не говорил на этом языке». То же самое произошло и в обратном направлении. Мои родители — турки. Я тоже считаю себя турком. Но некоторые турки говорят: «Вы турок?» Я принадлежу к обеим странам, но иногда мне кажется, что зажат между ними. Одни говорят, что я не совсем немец. Другие — что я не совсем турок. Так кто же я тогда?» — цитирует Гюндогана газета Marca.