В «Рубине» отреагировали на слухи о готовности продать Кварацхелию в «Ювентус» за € 20 млн
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на информацию о том, что клуб готов продать полузащитника Хвичу Кварацхелию в «Ювентус» за € 20 млн.
«У «Рубина» нет официальных предложений по Хвиче Кварацхелии ни от одного из клубов, включая «Ювентус», — приводит слова Сайманова Metaratings.
Ранее сообщалось, что туринцы заплатят эти деньги за грузинского игрока, если попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. С 2019 года Кварацхелия вызывается в национальную команду Грузии.
«Ювентус» купит Кварацхелию за € 20 млн, если выйдет в Лигу чемпионов
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