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«Уберите этого клоуна». Фанаты «Милана» раскритиковали Доннарумму после матча с «Лацио»

«Уберите этого клоуна». Фанаты «Милана» раскритиковали Доннарумму после матча с «Лацио»
Футбол / Италия 0
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Болельщики «Милана» раскритиковали голкипера клуба Джанлуиджи Доннарумму после разгромного поражения в матче 33-го тура итальянской Серии А с «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:0 в пользу римской команды.

Болельщики остались недовольны поведением голкипера, который после матча разговаривал и смеялся вместе с вратарём «Лацио» Пепе Рейной.

«Убирайся из моего клуба»,
«так выглядит человек, который уже покинул команду»,
«что за чёрт? Он пропустил три мяча и улыбался»,
«Это говорит всё, что вам нужно знать о Доннарумме»,
«мы только что проиграли матч, а он смеётся и болтает с игроками «Лацио», пожалуйста, уберите этого клоуна из нашего клуба», — писали болельщики «Милана».

«Лацио» в 33 матчах набрал 61 очко и занимает шестое место в таблице итальянской Серии А. «Милан» (66) — пятый.

«Лацио» разгромил «Милан»
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