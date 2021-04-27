У трёхлетнего сына Кокорина появился собственный бренд одежды

Дарья Валитова, жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, создала бренд одежды для сына Майкла.

«Моя мама создала классный бренд одежды! И он называется моим именем — On_Mike», — говорится в сообщении на странице сына Кокорина в «Инстаграме».

В 2020 году у трёхлетнего Майкла появился свой профиль в социальной сети «Инстаграм». Кокорин женат на певице Дарье Валитовой. 4 июня 2017 года у пары родился сын Майкл.

Недавно Александр Кокорин для проживания во Флоренции выбрал дом, где ранее жил экс-нападающий «фиалок» Габриэль Батистута.

30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года и сыграл всего в трёх матчах, не сумев отметиться результативными действиями. Нападающий, травмировавшийся 3 марта, до сих пор работает индивидуально и не занимается вместе с партнёрами по команде.