Защитник «Лестера» поблагодарил «Кристал Пэлас» за разрешение прервать пост в Рамадан

Защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана поблагодарил английскую Премьер-лигу и «Кристал Пэлас» за то, что ему было позволено прервать пост во время Рамадана. Главный арбитр встречи 33-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Кристал Пэлас» остановил игру на 35-й минуте, когда мяч находился у вратаря гостей Висенте Гуайты. Арбитр позволил Уэсли выпить энергетический напиток. Во время Рамадана мусульманам до заката запрещено есть и пить.

«Я хотел бы просто поблагодарить Премьер-лигу, „Кристал Пэлас“ и Висенте Гуайту за то, что позволили мне прервать пост во время игры. Это и делает футбол чудесным», — написал Фофана в своём «твиттере».

«Лестер» одержал победу со счётом 2:1. Подопечные Брендана Роджерса в 33 матчах набрали 62 очка и занимают третье место в турнирной таблице. «Стекольщики» (38) — на 13-м месте. У «Кристал Пэлас» один матч в запасе.

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