Защитник «Лестера» поблагодарил «Кристал Пэлас» за разрешение прервать пост в Рамадан

Защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана поблагодарил английскую Премьер-лигу и «Кристал Пэлас» за то, что ему было позволено прервать пост во время Рамадана. Главный арбитр встречи 33-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Кристал Пэлас» остановил игру на 35-й минуте, когда мяч находился у вратаря гостей Висенте Гуайты. Арбитр позволил Уэсли выпить энергетический напиток. Во время Рамадана мусульманам до заката запрещено есть и пить.
«Я хотел бы просто поблагодарить Премьер-лигу, „Кристал Пэлас“ и Висенте Гуайту за то, что позволили мне прервать пост во время игры. Это и делает футбол чудесным», — написал Фофана в своём «твиттере».
«Лестер» одержал победу со счётом 2:1. Подопечные Брендана Роджерса в 33 матчах набрали 62 очка и занимают третье место в турнирной таблице. «Стекольщики» (38) — на 13-м месте. У «Кристал Пэлас» один матч в запасе.
Видео победного гола Келечи Ихеаначо
- 27 апреля 2021
-
16:13
-
16:07
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:36
-
15:20
-
15:13
-
15:06
-
15:01
-
14:57
-
14:41
-
14:24
-
14:15
-
14:00
-
13:58
-
13:52
-
13:48
-
13:45
-
13:40
-
13:19
-
13:15
-
13:13
-
13:02
-
12:58
-
12:45
-
12:42
-
12:42
-
12:35
-
12:33
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:38