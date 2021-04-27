Неймар: моя главная цель — победа в Лиге чемпионов, а не «Золотой мяч»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался по поводу предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Это будет тяжёлый матч. «Сити» — прекрасный соперник. Игры получатся нелёгкими, как были и ранее, но мы снова постараемся показать свой лучший футбол. Чувствую себя великолепно, счастлив и сделаю всё, чтобы помочь команде выйти в финал.
Мы играем лучше и лучше. В прошлом году уступили в финале, в этом сделаем всё, чтобы забрать трофей. Кропотливо работаем в этом направлении и действительно хотим выиграть ЛЧ. В прошлом году уступили в решающий момент. В этом сезоне мы очень прибавили и продолжаем прогрессировать», — приводит слова Неймара официальный сайт УЕФА.
Также на предматчевой пресс-конференции Неймар заявил, что первым приоритетом для него является именно победа в Лиге чемпионов, а не «Золотой мяч».
«Моя главная цель — Лига чемпионов, а не «Золотой мяч». Он не приходит мне в голову первым. Уверен, в будущем я в первую очередь стану вспоминать о том, что выиграл Лигу чемпионов два-три раза», — цитирует бразильца PlanetPSG.
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити» состоится 28 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра пройдёт 4 мая в Манчестере (Англия). Напомним, действующим победителем турнира является мюнхенская «Бавария».
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