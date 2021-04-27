Владельцы «Арсенала» отреагировали на слухи о возможной продаже клуба

Владельцы лондонского «Арсенала», семья Кронке, отреагировали на слухи о возможной продаже клуба на фоне разговоров об интересе шведского миллиардера Даниэля Эка к покупке контрольного пакета акций «канониров».



«В последние дни мы заметили спекуляции в СМИ относительно потенциальной заявки на покупку контрольного пакета акций футбольного клуба «Арсенал». На 100 процентов остаёмся преданными «Арсеналу» и не продаём никакой доли в клубе. Мы не получали никаких предложений и не будем принимать никаких из них.



Ставим для себя целью в «Арсенале» развитие клуба, чтобы он в ближайшем будущем мог выиграть самые большие трофеи, и по-прежнему сосредоточены на повышении нашей конкурентоспособности на поле для достижения этой цели», — говорится в заявлении Kroenke Sports & Entertainment (KSE).



Гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк на фоне акций протеста болельщиков «Арсенала» против руководства клуба выразил готовность приобрести контрольный пакет акций «пушкарей», если американский бизнесмен Стэн Кронке решит продать клуб. Болельщики возмущены решением «Арсенала» участвовать в Европейской Суперлиге.



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Основатель Spotify заручился поддержкой трёх легенд «Арсенала», чтобы купить клуб