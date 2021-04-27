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«Реал» — «Челси»: хозяева сравняли счёт, гол забил Бензема

«Реал» — «Челси»: хозяева сравняли счёт, гол забил Бензема
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимает лондонский «Челси». Встреча проходит на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания).

«Реал» сравнял счёт в матче на 29-й минуте. Карим Бензема забил гол, получив мяч после скидки в районе 11-метровой отметки. Мощный удар под перекладину получился у француза.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — израильтянин Орель Гринфилд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Челси».

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые проведут матчи 28 апреля и 4 мая.

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