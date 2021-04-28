Варан: нас раздражал прессинг «Челси», но Бензема умеет делать разницу в таких матчах

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (1:1).
«Мы увидели два совершенно разных тайма. Они хорошо начали игру, действовали интенсивно, прессинговали и разбивали наш прессинг вертикальными передачами. Но благодаря голу Карима Бензема мы, наконец, вошли в игру и во втором тайме выступили лучше.
Нам не удавалось пройти их оборону при помощи передач. Их прессинг нас раздражал, и нам нужно иметь это в виду с самого начала второго матча.
Бензема умеет делать разницу в таких матчах. Он изменил то, как складывался матч. Он действительно помогает нам, и мы знаем, насколько он умелый футболист.
Наше физическое состояние, наше психологическое состояние сыграют важную роль в полуфинале. Мы должны выйти и победить во втором матче», — приводит слова Варана официальный сайт УЕФА.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
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