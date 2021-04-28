Рияд Марез ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»
Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез на пресс-конференции перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ» ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе.
«На самом деле я не думаю об этом. Мне хорошо в „Ман Сити“. Я люблю этот клуб и всех людей здесь. Мне нравится город. Я концентрируюсь на выступлении за команду. Мы пытаемся выигрывать все вместе. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Мареза Goal.
Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 67,8 млн.
Матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» пройдёт сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответная встреча запланирована на 4 мая.
Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»:
Марез: с «ПСЖ» надо играть так, как мы делаем это в АПЛ. Полуфинал — не конечная цель
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