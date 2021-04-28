Бензема после ухода Роналду забил за «Реал» больше голов в ЛЧ, чем Криштиану за «Ювентус»
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема помог команде сыграть вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси».
Встреча состоялась накануне, 27 апреля, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Команды обменялись голами в первом тайме — сначала забил полузащитник синих Кристиан Пулишич, а затем — Бензема. Во второй половине встречи ни одному из коллективов не удалось отличиться. Итоговый счёт — 1:1.
Как сообщается в «твиттере» SportsCenter, для форварда «сливочных» этот гол стал 15-м в главном еврокубке с 2018 года, когда из клуба ушёл нападающий Криштиану Роналду. Сам португалец за этот период, выступая за «Ювентус», поразил ворота соперника в Лиге чемпионов на один раз меньше — 14.
У «Челси» были великолепные 20 минут. А у Бензема — всего одна секунда, и её хватило
Неожиданные решения Зидана в первом тайме мешали «Реалу», но после гола Бензема матч выровнялся.
Рекомендуем вам
- 28 апреля 2021
-
10:29
-
10:24
-
10:23
-
10:07
-
10:03
-
09:59
-
09:55
-
09:37
-
09:29
-
09:23
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:30
-
07:17
-
05:17
-
04:05
-
03:21
-
02:07
-
00:51
-
00:48
-
00:39
-
00:36
-
00:20
-
00:19
- 27 апреля 2021
-
23:50
-
23:45
-
23:26
-
23:22
-
23:22
-
22:59
-
22:52
-
22:38
-
22:36
-
22:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам