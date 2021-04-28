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Бензема после ухода Роналду забил за «Реал» больше голов в ЛЧ, чем Криштиану за «Ювентус»

Бензема после ухода Роналду забил за «Реал» больше голов в ЛЧ, чем Криштиану за «Ювентус»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема помог команде сыграть вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси».

Встреча состоялась накануне, 27 апреля, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Команды обменялись голами в первом тайме — сначала забил полузащитник синих Кристиан Пулишич, а затем — Бензема. Во второй половине встречи ни одному из коллективов не удалось отличиться. Итоговый счёт — 1:1.

Как сообщается в «твиттере» SportsCenter, для форварда «сливочных» этот гол стал 15-м в главном еврокубке с 2018 года, когда из клуба ушёл нападающий Криштиану Роналду. Сам португалец за этот период, выступая за «Ювентус», поразил ворота соперника в Лиге чемпионов на один раз меньше — 14.

У «Челси» были великолепные 20 минут. А у Бензема — всего одна секунда, и её хватило
Неожиданные решения Зидана в первом тайме мешали «Реалу», но после гола Бензема матч выровнялся.
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