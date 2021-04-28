Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о самом ценном совете, который получил за футбольную карьеру.



«Самый ценный совет… Олег Иванович Романцев сказал: «Валер, поедешь сейчас в Испанию, не обращай ни на что внимание, просто делай, как говорит тренер. Нравится тебе это, не нравится: тренер говорит, беги туда. Беги туда. Говорит, прыгай. Значит, прыгай. Выполняй всё, что говорит тренер», — сказал Карпин в интервью для «инстаграма» «Матч ТВ».



Карпин выступал за «Спартак» в бытность футболистом, а пост главного тренера занимал с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. «Ростов» специалист возглавляет с 2018 года. Сейчас жёлто-синие, набрав 40 очков в 27 турах, занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на шесть очков.

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