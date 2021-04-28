Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о самом ценном совете, который получил за футбольную карьеру.
«Самый ценный совет… Олег Иванович Романцев сказал: «Валер, поедешь сейчас в Испанию, не обращай ни на что внимание, просто делай, как говорит тренер. Нравится тебе это, не нравится: тренер говорит, беги туда. Беги туда. Говорит, прыгай. Значит, прыгай. Выполняй всё, что говорит тренер», — сказал Карпин в интервью для «инстаграма» «Матч ТВ».
Карпин выступал за «Спартак» в бытность футболистом, а пост главного тренера занимал с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. «Ростов» специалист возглавляет с 2018 года. Сейчас жёлто-синие, набрав 40 очков в 27 турах, занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на шесть очков.
- 28 апреля 2021
-
10:29
-
10:24
-
10:23
-
10:07
-
10:03
-
09:59
-
09:55
-
09:37
-
09:29
-
09:23
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:30
-
07:17
-
05:17
-
04:05
-
03:21
-
02:07
-
00:51
-
00:48
-
00:39
-
00:36
-
00:20
-
00:19
- 27 апреля 2021
-
23:50
-
23:45
-
23:26
-
23:22
-
23:22
-
22:59
-
22:52
-
22:38
-
22:36
-
22:31