Немецкий футбольный союз объявил о переговорах с Фликом на предмет назначения в сборную

В Немецком футбольном союзе (DFB) подтвердили информацию о предстоящих переговорах с главным тренером «Баварии» Ханс-Дитером Фликом на предмет потенциального назначения на пост наставника сборной Германии.



«Хорошо известно, что DFB относится к Ханси Флику с большим уважением. Мы можем подтвердить, что в ближайшее время приступим к переговорам с ним и представителями «Баварии». В дальнейшем мы не намерены комментировать ход переговоров и будем общаться исключительно с участниками процесса», — приводит сообщение союза Sport Informations Dienst.



Напомним, пост главного тренера сборной Германии летом, по окончании чемпионата Европы покинет Йоахим Лёв. В свою очередь Флик уже объявил, что уйдёт из «Баварии» в конце сезона. Новым наставником мюнхенцев станет Юлиан Нагельсман, в настоящее время возглавляющий «РБ Лейпциг».

Флик обратился к игрокам, руководству и болельщикам «Баварии»