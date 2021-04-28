Немецкий футбольный союз объявил о переговорах с Фликом на предмет назначения в сборную

В Немецком футбольном союзе (DFB) подтвердили информацию о предстоящих переговорах с главным тренером «Баварии» Ханс-Дитером Фликом на предмет потенциального назначения на пост наставника сборной Германии.
«Хорошо известно, что DFB относится к Ханси Флику с большим уважением. Мы можем подтвердить, что в ближайшее время приступим к переговорам с ним и представителями «Баварии». В дальнейшем мы не намерены комментировать ход переговоров и будем общаться исключительно с участниками процесса», — приводит сообщение союза Sport Informations Dienst.
Напомним, пост главного тренера сборной Германии летом, по окончании чемпионата Европы покинет Йоахим Лёв. В свою очередь Флик уже объявил, что уйдёт из «Баварии» в конце сезона. Новым наставником мюнхенцев станет Юлиан Нагельсман, в настоящее время возглавляющий «РБ Лейпциг».
- 28 апреля 2021
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